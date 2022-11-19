Актриса, на плакаты которой молились в СССР. Как изменилась внешность Софи Лорен: фото

18 и 19 ноября 2022 года на Первом канале состоится всероссийская премьера французского документального фильма под названием «Софи Лорен. Несравненная».

В фильме отражена яркая судьба самой культовой актрисы 20 века Софи Лорен. Два месяца назад — 20 сентября 2022 года — знаменитой итальянской певице и киноактрисе 100 ролей исполнилось 88 лет.

В молодые годы Софи Лорен обладала невероятной внешностью. Она была одним из главных секс-символов минувшего века. Как менялась Софи Лорен, на плакаты которой буквально молились в СССР, можно увидеть на фото.