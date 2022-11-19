Актриса, на плакаты которой молились в СССР. Как изменилась внешность Софи Лорен: фото

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Петербург рискует вновь пережить «снежный коллапс» из-за безалаберности подконтрольных Смольному служб. Синоптики прогнозируют снегопад и образование
Приговор Игорю Стрелкову (Гиркину) прокомментировал правозащитник Дмитрий Аграновский. В беседе с МК он рассказал почему, по его мнению, Игорь
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Многих интересует, куда пропал актер Константин Крюков. Уже несколько месяцев он не дает интервью, не ведет социальных сети. Последний пост артиста
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Белгородцы обратились по поводу укрытий Валентину Демидову. Врио мэра разъяснил, чем укрытия отличаются от бомбоубежищ. Одна из жительниц
В Санкт-Петербурге продолжаются следственные мероприятия в районных администрациях города по выявлению коррупции. В Санкт-Петербурге прошли обыски в
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