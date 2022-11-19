Алексей Гоман рассказал правду о любовных делах после расставания с Марией Зайцевой

После победы в конкурсе «Народный артист» Алексею Гоману предрекли большое будущее. Обаятельный блондин стал любимцем миллионов девчонок по всей стране.

После шоу он много гастролировал, активно записывал новые композиции, но в какой-то момент пропал. Алексей начал сниматься в фильмах и сериалах. Это помогло ему оставаться на плаву, поскольку свежих песен не было, а у публики появились другие любимцы. Предлагали Гоману попробовать себя на телевидении, но он понял, что это не его.

Сегодня многие поклонницы интересуются, что у 39-летнего артиста с личной жизнью. Во времена «Народного артиста» музыкант закрутил роман с участницей Машей Зайцевой, которая в итоге стала его супругой. У пары в браке родилась дочка, но в середине 2010 годов они разошлись, решив сохранить дружеские отношения.

Ничего с тех пор не изменилось, я кайфую. Мне комфортно с самим собой жить, не понимаю, что должно произойти, чтобы захотел еще одного человека в своей квартире. Пробовал, честно, это для меня невыносимо. Мне не нужны чужие. Дочка у меня замечательная, я ее безумно люблю.