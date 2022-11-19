Анастасия Ивлеева появилась в сериале «Монастырь» с Филиппом Янковским полностью голой

Уже 19 ноября 2022 года на «Кинопоиске» станет доступным к просмотру новый сериал «Монастырь» с возрастным ограничением 18+. Главную роль в нем сыграла Анастасия Ивлеева, которой предстоит перевоплотиться в Марию – испорченную заядлую тусовщицу, живущую за чужой счет.

По сюжету, столичная оторва, которая многичисленными загулами перешла дорогу одному влиятельному миллиардеру, была вынуждена скрываться. Героиня попала в мужской монастырь, где ей не рады. Тогда в ход пошли проверенные методы, в числе которых соблазн начальника с целью остаться в обители. Только тот самый "начальник" монастыря - священник (сыграл Филипп Янковский) хранит обет безбрачия 15 лет.

Сцену неудавшегося соблазна батюшки актриса сыграла без дублерши. В Сети появились фото из сериала, на которых хорошо видно лицо Насти. На теле Ивлеевой только один крестик на груди. Ради съемок блогерша обнажилась, хотя сперва была категорически против.

Успешна ли она окажется в новой роли, судить рано. Но, по прогнозам критиков, эта работа ведущей куда профессиональнее роли в ситкоме "Туристическая полиция", вышедшем на экраны в 2019 году.