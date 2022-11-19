Екатерина Климова показала свое фото впервые за долгое время

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Екатерина Климова показала свое фото впервые за долгое время
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Фото из открытых источников

Екатерина Климова длительный период времени не выходила на связь со своими поклонниками. Наконец-то она прервала молчание и опубликовала новое фото.

На снимке в социальной сети актриса сделала селфи в салоне автомобиля. Артистка засветила грудь в платье с большим вырезом. Этим она вызвала бурю позитивных эмоций у подписчиков. Поклонники отметили, что Климова внешне сильно изменилась. Им очень понравился новый образ Екатерины.

"Так похожа сейчас на Анджелину Джоли!",
"Екатерина, становитесь очень красивой"
"Шикарная женщина и прекрасная актриса
"Не узнать, не похожа на себя",
"Какая красотка", - написали фанаты.

Напомним, Климова обрела популярность благодаря ролям в таких фильмах как «Мы из будущего», «Елки новые», «По законам военного времени». В настоящее время кинозвезда находится в Узбекистане. 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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