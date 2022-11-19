Екатерина Климова показала свое фото впервые за долгое время

Приговор Игорю Стрелкову (Гиркину) прокомментировал правозащитник Дмитрий Аграновский. В беседе с МК он рассказал почему, по его мнению, Игорь
О ситуации на фронте рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин, отметив, что ему известны случаи, когда российским мобилизованным приходится рыть
Белгородцы обратились по поводу укрытий Валентину Демидову. Врио мэра разъяснил, чем укрытия отличаются от бомбоубежищ. Одна из жительниц
Гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» 18 ноября стала певица Наталия Гулькина. Звезда 80-х и 90-х откровенно рассказала о
Украинская исполнительница Светлана Лобода анонсировала выход новой композиции на родном украинском языке. Однако артистка допустила грамматическую
Дуэт братьев Пономаренко знаком российским зрителям. Артисты выступают на самых лучших российских концертных площадках, нередко снимаются в
В Санкт-Петербурге продолжаются следственные мероприятия в районных администрациях города по выявлению коррупции. В Санкт-Петербурге прошли обыски в
Российские войска продолжают атаковать цели на территории Украины, нанося удары, в том числе по промышленным предприятиям. Об этом рассказал изданию
Военнослужащий из Курганской области рассказал, чем отличаются боевые действия в Сирии и на территории Украины. Он отметил, что в Сирии бои не были
О том, как далее могут развиваться события на линии фронта на территории Украины, рассказали эксперты. Украинские власти исходят из того, что зима и
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