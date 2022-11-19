Гарик Сукачев назвал уехавшую из России Примадонну Аллу Пугачеву национальным достоянием

Гарик Сукачев во время очередного выпуска YouTube-шоу "Солодников", который вышел в эфир 17 ноября, высказался об уехавшей из России Алле Пугачевой. Рок-музыкант отметил, что не нужно критиковать Примадонну, поскольку она является национальным достоянием страны.

"Она национальное достояние, это наше все. Она великая женщина. Ее отъезд из страны - это большая потеря. Я очень люблю ее", - признался артист.

Сукачев также отметил, что Алла Борисовна является человеком колоссальной отваги, который очень много сделал для РФ и всех своих соотечественников.



