Гинеколог Елена Бордакова предупредила о связи женского бесплодия и пластиковой посуды

Использование пластика, включая одноразовую посуду, может привести к женскому бесплодию. Об этом рассказала врач — гинеколог-эндокринолог Елена Бордакова.

По словам кандидата медицинских наук, ВРА (бисфенол А) используется при производстве бутылок для воды, бутылочек для детского питания, внутреннего покрытия банок для еды и воды, контейнеров для хранения, материалов для упаковки. Именно он нарушает менструальный цикл, снижает овариального резерва, приводит к невынашиванию беременности, преждевременным родам, проблемам с зачатием, развитию миомы матки и эндометриоза.

Гинеколог предупредила, что опасны также фталаты, которые входят в состав пластмасс. Они способны снижать уровень зачатия и влиять на эмбриотоксичность.

Не менее опасны триклозан и парабен в составе антибактериальных средств, мыла, зубных паст, гелей, косметки, дезодорантов. Они влияют на снижение овариального резерва (количества яйцеклеток) и работают как ксеноэстрогены.

И, напоследок, следует опасаться пестицидов, говорит гинеколог. Эти химические вещества применяют в сельском хозяйстве для борьбы с грызунами и сорняками. Они вызывают невынашивание беременности, нарушают менструальный цикл.