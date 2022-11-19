Эмигрировавший в Израиль Михаил Шац признался, что хочет в РФ, но боится вернуться

Эмигрировавший из РФ в Израиль Михаил Шац* дал небольшое интервью. В беседе шоумен признался, что безумно скучает по родине. Актер хотел бы вернулся в Россию, но считает, что поездка несет неоправданные риски.

Шац сообщил, что спасается от тоски работой и другими повседневными делами. Происходящее шоумен называет «эмоциональными качелями». Вместе с артистом страну покинула его семья. По словам Михаила, тяжелее всего приходится его дочке Соне, у которой начала налаживаться карьера и жизнь в Москве.

Для меня тяжело понимание того, что не могу в любой момент сорваться и поехать домой, ведь знаю, насколько это неоправданные риски. Угнетает, что совсем скоро Новый год, а я начинаю думать: «Господи, как мне хочется под Питер, в уютный деревянный домик», хотя нет... — жалуется артист.

*Напомним, в сентябре Минюст РФ внес в список иностранных агентов шесть новых фамилий, включая телеведущего Михаила Шаца. За какие именно действия он попал в этот перечень — пока неизвестно.