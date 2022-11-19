Лолита сообщила, что ее концерт в Санкт-Петербурге закончился вызовом сотрудников ОМОН

Певица Лолита Милявская дала концерт в Санкт-Петербурге. Артистка с новой программой выступила на сцене в петербургском БКЗ «Октябрьский» в четверг, 17 ноября 2022 года.

В своем Telegram исполнительница сообщила, что после завершения выступления организаторам пришлось вызвать ОМОН для того, чтобы угомонить нескольких присутствующих зрителей в буфете.

«Они не хотели покидать зал, требовали продолжения концерта», — рассказала Лолита.

Милявская отметила, что, несмотря на данный инцидент, выступление было «сказочным, сумасшедшим». По словам певицы, ее «любимый» тоже посетил концерт. Но сразу же уехал в Москву из-за занятости.



