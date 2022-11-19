Состояние могилы певицы Жанны Фриске потрясает родственников и ее поклонников

Известная российская певица и актриса Жанна Фриске скончалась в 2015 году в возрасте 40 лет. Тело артистки, которую сгубил рак мозга, было захоронено на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

Поклонники исполнительницы до сих пор нескончаемым потоком, практически ежедневно, навещают последнее пристанище их кумира. Судя по всему, не отстают от фанатов родственники артистки.

Накануне журналисты посетили место захоронения Фриске и были шокированы. Они обнаружили могилу Жанны в идеальном порядке. На ней нет мусора, в вазах стоят живые цветы, плитка начищена до блеска. Фото сделал блогер Сергей Ягужинский, который также пришел могилу ведущей.