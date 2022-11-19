На шоу «Дуэты» Топалов расплакался из-за Тодоренко, а Киркоров встал на колени перед Стоцкой

Шоу «Дуэты» возвращается на экраны. В первом выпуске второго сезона на сцене появились яркие звезды российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Алсу, Регину Тодоренко, Анастасию Стоцкую, Влада Топалова и других.

Влад Топалов не ожидал, что его партнершей станет супруга, которая недавно родила второго ребенка. Увидев возлюбленную во время исполнения, артист расплакался и признался в любви жене.

Партнершей Филиппа Киркорова стала Анастасия Стоцкая. Поп-король не смог сдержать эмоций. Он сел на колени перед певицей. Анастасия тоже не оставила без внимания такой жест эстрадной звезды. Рыжеволосая исполнительница сказала, что это лучший подарок для нее.

Алсу спела дуэтом с Кириллом Туриченко. Солист «Иванушек International» обрадовался такой партнерше, поскольку давно мечтал с ней поработать. Артистка заявила, что когда-то фанатела по группе, подчеркнув, что она очень уважает Кирилла как вокалиста.



