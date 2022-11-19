Новый герой шоу «Битва экстрасенсов» провел 13 лет в тюрьме за убийство

Сегодня вышла 12 серия 23 сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов». В этот раз участникам нужно было определить, кто из пяти приглашенных гостей не сидел в тюрьме.

Деревенская ведьма Ангелина Изосимова всех поразила. Она не только успешно прошла испытание, но и рассказала о судьбе всех присутствующих. Больше всего удивила история Евгения. Мужчина отсидел 13 лет в тюрьме за убийство, которое не совершал. Об этом ведьма тоже рассказала.