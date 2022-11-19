Певица Анастасия Приходько раскритиковала Светлану Лободу за композицию на украинском языке

Накануне Светлана Лобода с гордостью представила новую песню «Два незнакомца». Трек звучит на украинском языке, поскольку теперь она именует себя украинской певицей. Но поклонники и коллеги по цеху не верят в искренность исполнительницы хита «Твои глаза».

Композиция не нашла отклика и у Анастасии Приходько. Более того, она в очередной раз подвергла критике белокурую звезду, обвинив в двуличии.

«Еще скажи, что целомудренна. Угомоните кто-нибудь эту женщину. У нее биполярочка скачет. Раздвоение личности, серьезные психологические проблемы», — возмутилась Приходько.

Светлана когда-то получала всевозможные музыкальные премии, была хедлайнером музыкальных шоу, считала себя в России артисткой номер один. Теперь же въезд в РФ ей запрещен на 50 лет.

Необходимо сказать, что в немилость брюнетки попала не только Лобода. Анастасия предает жёсткой критике всех украинских артистов, которые на в течение многих лет работали для русской аудитории, а теперь вернулись назад на родину.