Певица Лариса Долина поставила на место раскритиковавших ее музыкальное творчество поклонников

На днях артистка Лариса Долина анонсировала в соцсетях новое выступление. Но в комментариях под публикацией певицы нашлись хейтеры. Они удивились тому, что вокалистка до сих пор у кого-то пользуется спросом.

Одна из пользовательниц написала, что артистка поет «доисторические композиции несовременным и бабским голосом». Долина не стала игнорировать такие высказывания и очень резко ответила недоброжелательнице.

Мне еще есть, что сказать и о чем петь, в отличие от «молодых» … Доисторические песни??? Я пою хиты Лени Агутина, Артема Камера, Максима Фадеева. Это по-вашему доисторические песни??? Какого вы года рождения узнать можно? Ни мозгов, вообще ничего нет за душой… Вы на моей странице мне еще эту чуть пишете? Вон отсюда, необразованная бетолочь.

Стоит заметить, что большинство подписчиков полностью согласились с комментарием Ларисы Александровны, подчеркнув, что она является эталоном красивого, правильного пения.