Похудевшая юмористка Екатерина Варнава показала фигуру в одном нижнем белье во время фотосессии

Экс-звезда ТНТ-проекта Comedy Woman устроила фотосессию. В качестве образа для новых съемок она предпочла элегантное нижнее белье белоснежного цвета, гольфы и туфли в тон на каблуке. Сверху звезда накинула клетчатый молочный пиджак.

Телеведущая и актриса Екатерина Варнава во время очередной фотосессии покрасовалась в одном нижнем белье.

Многие фанаты восхитились идеальной фигурой 37-летней Варнавы. Они написали Екатерине в соцсетях множество восторженных комментариев. Некоторые поклонники отметили, что бывший муж юмористки, увидев такой наряд, точно пожалеет, что потерял красотку.

Но не обошлось без критических отзывов. Подписчики заметили, что теледива сильно сутулится. По словам комментаторов, это выдает неуверенность. Кроме того поклонники отмечают, что худоба не идет телеведущей, поскольку видна только «одна огромная голова». Также артистку призвали не сбрасывать вес.



