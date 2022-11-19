Пропавший Константин Крюков впервые вышел на связь с поклонниками после начала СВО

Многих интересует, куда пропал актер Константин Крюков. Уже несколько месяцев он не дает интервью, не ведет социальных сети. Последний пост артиста появился еще в феврале до начала СВО. Тогда он опубликовал несколько фото с премьеры.

Актер побеседовал с Петром Фадеевым. Он дал небольшое интервью в рамках телешоу «Смотрите сами» для Premier. Константин рассказал о проекте «Без правил», где он сыграл с Елизаветой Боярской. Тогда Крюкову позвонили продюсеры, предложив странную идею —это убить 4 раза главного героя.

Мне сказали: «мы от тебя избавимся в первой серии, однако пока не знаем, как именно. Есть варианты еще второго сезона, мы придумываем все». В итоге целый день снимались разные варианты, как меня можно убить. В кино они не вошли, меня душили пакетом, взрывали, топили в море

Артист кино признался, что в настоящее время в разработке несколько проектов ус его участием. Всем тем, кто предлагает ему работу, он отвечает, что самое важное — сценарий. Режиссер может и быть хорошим, однако если в тексте нету идеи, то тогда ничего не поможет, заключает пропавший актер.