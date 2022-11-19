Роман Худяков рассказал, почему рухнула карьера сбежавшей группы Little Big в США

Группа Little Big сбежала из РФ после того, как вышел антивоенный клип. Коллектив обосновался в США и решил продолжить музыкальную карьеру за океаном.

Но участники группы потерпели неудачу. Как оказалось, они никому не нужны и никто не желает приходить на их концерты. Солисты пожаловались на трудное финансовое положение.

Роман Худяков рассказал, почему карьера Ильи Прусикина (Ильича) и Софьи Таюрской за границей рухнула.

Изначально они думали, что будут в Европе и Америке собирать огромные залы, зарабатывать миллионы, но не получилось. Они никто, а звать их никак. Там таких фриков —хоть половником загребай. Они - это прошлое! Они заточены под российский менталитет, который их воспринимал как юмор, как пародию на западную эстраду, - заявил продюсер.

Худяков добавил, что Илья «испытывает политические давление». Прусикин боится, что где-нибудь в Польше или Казахстане на него «надавят».

Прусикин струсил, он убежал, осудил СВО. Он очень боялся, что его здесь мобилизуют. Он ведь идеально подходит по возрасту и здоровью. Он предпочел предать родину в трудный час, осудить РФ и убежать. Увы, покоя при жизни ему не видать. В США работают сотрудники российских спецслужб, включая нелегалов, выдающих себя за граждан Америки. Важно, чтобы он это помнил.