Семье пропавшего мобилизованного уральца приходят видео, где он в украинском плену

Семья 31-летнего мобилизированного уральца почти месяц ищет его. Владимира из Сухого Лога мобилизовали еще 29 сентября 2022 года. Рядовой прошел обучение, а затем был отправлен в зону СВО.

24 октября мужчина в последний раз звонил супруге со своего мобильного телефона. Тогда он рассказал, что его группа меняет место дислокации.

С 24 октября не выходит на связь. Мы не знаем, где он сейчас находится. Мы попытались связаться с военной частью, военкоматом, но там нет никакой информации. На «122» нам сказали, что в списках пленных его нет, но сегодня сообщили, что воинская часть начинает расследование, —говорит тетя мобилизованного Наталья.

В начале недели жене Владимира поступил звонок с украинского номера.

15 ноября сообщили с украинского телефона, что муж в плену, после этого присылали видео. Звонят по видеосвязи, дают говорить с ним. Владимир — отец троих детей, они все эти звонки видят. Мы очень переживаем.

По словам родственников мобилизированного, они обращались на горячую линию три раза, также связывались с Министерством обороны. Последний ответ был о том, что в списках пленных уралец не числится, но списки обновляются ежедневно. Близкие Владимира также обратились к омбудсмену Татьяне Мерзляковой.



