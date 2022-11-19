Стало известно, как сейчас выглядит молодая жена Александра Цекало

Сегодня Александра не видно и не слышно. Изредка Дарина делится совместными фото с мужем. При этом 31-летняя художница регулярно выкладывает свои откровенные снимки в Сети.
Совсем недавно девушка поделилась очередными кадрами. Судя по локациям, сейчас влюбленные отдыхают в Майями. Поклонники отметили, что молодая жена Цекало замечательно выглядит. Она всегда тщательно следит не только за собой, но и за артистом. Ведь Эрвин некогда не скрывала, что внешность для нее очень важна.
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