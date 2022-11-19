Стало известно, как сейчас выглядит молодая жена Александра Цекало

Пять лет назад жизнь артиста Александра Цекало резко изменилась. Женатый мужчина и один из самых узнаваемых юмористов в стране встретил Дарину Эрвин.

Увидев красотку, продюсер понял, что это его судьба. Шоумен без раздумий бросил свою третью супругу и женился на молодой избраннице в 2019 году. Свадьбу сыграли в Беверли-Хиллз, спустя некоторое время пар переехала в Калифорнию.