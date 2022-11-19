Царьград: Судьба жестоко разыграла бабушку из ленты Гайдая «Операция „Ы“»

Некоторые артисты из фильмов Леонид Гайдай запомнились небольшими, при этом яркими ролями. К примеру, бабушка-сторож из «Операция „Ы“». Но мало кто знает, что у исполнительницы роли оказалась незавидная судьба.

На роль бабушки-сторожа Гайдай пригласил Марию Кравчуновскую. С ней он еще работал над фильмами «Трижды воскресший» и «Жених с того света». Актрисе было за 60, и она считалась состоявшейся артисткой в театре, которая иногда снималась в кино. Комедийная роль Марие принесла небывалую ранее известность. Но разделить эту славу пожилой актрисе оказалось не с кем. Единственный брак Кравчуновской с пианистом Марком Мейчиком быстро распался. Детей у нее не было. Под конец жизни звезда «Операция „Ы“» оставила квартиру в Москве, переехав в Дом ветеранов сцены. Судьба сыграла с ней злую шутку. В фильме артистка нянчилась с маленькой внучкой, но в жизни познать эту радость ей не довелось.

Последние годы жизни Мария провела одна. За ней ухаживали медсестры. В доме ветеранов знаменитая актриса прожила до 1978 года. Скончалась она в 80 лет.