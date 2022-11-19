Участник шоу «Звезды в Африке» Антон Фелипенко влюбился в певицу Ольгу Бузову

Участник телевизионного шоу "Звезды в Африке", актер Антон Филипенко всячески проявляет знаки внимания к телеведущей и певице Ольге Бузовой. Артистка же принимает цветы, но признается, что эти жесты могут быть связаны с пиаром и желанием победить в реалити-шоу.

Однако не исключено, что чувства Антона могут быть искренними. Ходят слухи, что Филипенко действительно влюбился в Бузову. На кадрах проекта видно, что 37-летний актер сильно смущается, когда в разговоре упоминают имя возможной возлюбленной. Звезда кинофильма "Давай разведемся" хочет знать, обидчивая ли Ольга и боится ей сделать.

Однажды теледива дала Антону "зеленую карту". Звезда Дома-2 восхитилась его сексуальным телом, когда он разделся по пояс и растирал его льдом.

Соведущий Бузовой Михаил Галустян благословил новые отношения между знаменитостями.

"Ты искала любовь на ТНТ, вот и нашла в Африке", - пошутил комик.