В Сети появились кадры последнего публичного выхода тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк

Последний раз Анастасия Заворотнюк на публику выходила более 3-х лет назад. Рак актрисе поставили в 2019 году. С тех пор ее никто не видел.

В окружении онкобольной звезды говорят, что она очень сильно изменилась. Недавно в Сети были опубликовали кадры с больной актрисой. Последний раз Настя побывала в Ереване на открытии ювелирного бутика 5 апреля. Внешне выглядела она прекрасно. Вот только в глазах кинозвезды было много печали и усталость. Возможно, тогда она чувствовала себя неважно. Не было на ее лице фирменной красивой улыбки.

В августе, то есть через 4 месяца, стало известно, что Заворотнюк больна раком мозга. Семья Анастасии сперва все слухи отрицала, но позже дочь Анастасии призналась, что мама борется со страшным заболеванием. После этого ее никто не видел. Спектакли с участием артистки отменились, а проекты приостановились. В социальных сетях актрисы за три года опубликованы только три поста, да и те со старыми снимками.