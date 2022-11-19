В Сети появились снимки 56-летней единственной жены актера и ведущего Дмитрия Нагиева Алисы Шер

Алиса Шер (Алла Щелищева) - та единственная женщина, которой удалось дойти с ведущим и актером Дмитрием Нагиевым до ЗАГСа. Развелись супруги в 2006 году. У пары в свое время родился сын Кирилл. Молодой человек пошел по стопам звездного отца. Он снимается в кино.

Дмитрий обладает мужественностью, силой, харизматичностью. Любая женщина мечтает заполучить завидного холостяка. При этом афишировать личные отношения телеведущий не любит.

Бывшая жена Нагиева мелькает в Сети достаточно редко. Женщине не прельщают современные идеалы красоты. Алисе 56 лет и она выглядит на свои годы. Шер активная и позитивная, она всегда в движении.

Кстати, женщина в замужестве фамилию возлюбленного, став Нагиевой. В отличие от экс-супурга, она на ТВ не мелькает, а является радиоведущей и писательницей.