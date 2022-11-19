Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Юлия Зимина показала свою фигуру в черном боди

Ведущая передачи «Доброе утро» на Первом канале опубликовала новое откровенное фото. Юлия Зимина показала свою фигуру в черном боди. В личном блоге телеведущая призналась, что у нее также есть целлюлит.

«Доброе утро, мои пупсики. В новом формате. Такое будет также. Всем вам доброго утра, просыпайтесь», — подписала фото артистка.

Фолловеры восхитились фигурой знаменитости и не увидели никаких недостатков.

Напомним, у звезды сериала «Кармелита» есть дочь. Юлия родила девочку в 2015 году, назвали ее Симоной. Зимина ничего не рассказывает об отце ребенка, не раскрывает его личности.

17 августа 2020 года она вышла замуж за возлюбленного по имени Денис. Артистка сообщала радостную новость поклонникам в соцсети и даже поделилась снимками из ЗАГСа.