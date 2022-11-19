Вслед за Вайкуле: похудевшая Варнава больше не сможет скрывать ужасную правду

Актриса Екатерина Варнава всегда следит за тем, как она выглядит и что делает. Но сейчас вид и поведение ведущей внушает только недоумение, а также тревогу.

В своем блоге артистка опубликовала видеоролик, на котором предстала в весьма странном наряде. Она облачилась в белые чулки, огромный пиджак и туфли на каблуках. Но больше всего поклонников поразила нездоровая худоба юмористки и парик, который появился вместо роскошных натуральных волос.

Подписчики считают, что развод с Александром Молочниковым Варнава восприняла болезненно, поэтому стала похожа на старуху. Парик, уверены фанаты, это вынужденная мера, как у Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачевой, ведь звезда Comedy Woman стремительно лысеет из-за стресса.





«Выглядит как высохшая старуха»,

«От Кати осталась только огромная голова»,

«Ты как Пугачева будешь парики менять каждый раз?»,

«Очень болезненно выглядит, некрасивая совсем»,

«Мгновенно постарела. Нужно срочно вернуть прежний вес», — пишут пользователи.