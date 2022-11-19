Жюри объявило имена финалистов музыкального телешоу «Фантастика» на Первом канале

Девятый выпуск музыкального теле шоу «Фантастика» на Первом канале вышел в минувшую пятницу, 18 ноября 2022. В развлекательном проекте выступают цифровые персонажи. За ними скрываются не только известные исполнители, он и начинающие артисты.

Оценивает участников члены жюри. В состав звездных судей вошли Дарья Мороз, Дмитрий Маликов, Александра Ребенок, Дмитрий Красилов (Пухляш).

На минувшей неделе программу покинул персонаж Фантом (за этой маской скрывался Дмитрий Колдун). На этот раз оставшимся персонажам предстояло выступить вместе с известными звездами российской эстрады. После выступлений жюри оказалось перед трудной задачей оценить номера.

Посчитав, что мэтров некорректно судить, судьи решили не выставлять оценок, а допустить в финал всех участников. Таким образом, финалистами «Фантастики» стали: Сирена, Роза Марковна, Катюша, Кот, Бутон, Сталкер, Миранда.

Отметим, что финальный выпуск телешоу выйдет на Первом канале уже в пятницу, 25 ноября 2022 года, в 21:45 (московское время).