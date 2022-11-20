Актер Оскар Кучера оскорбил блогера Даню Милохина, который попытался спеть гимн Украины

Телеведущий и актер Оскар Кучера назвал «мразью» блогера и тиктокера Даню Милохина за то, что тот исполнил гимн Украины на стриме у Артура Бабича. Своим мнением взбешенный артист поделился в своем Telegram-канале.

«Какое счастье, что это дупло больше не будет мучать глаза и уши наших с вами детей... Дети, слово «», кстати, пишется с [первой] буквы [фамилии] Милохин», — сообщил ведущий.

Напомним, 19 ноября 2022 года блогеры Даня Милохин, а также Артур Бабич исполнили гимн Украины прямо во время прямой трансляции в одной из социальных сетей. В видеоролике уроженец Кривого Рога Артур Бабич учил своего друга правильному произношению слов на украинском языке.

«У меня есть вопрос. Люди вырезали, как пою гимн Украины. Почему не вырезали то, как до этого пою гимн России?» — прокомментировал Милохин завирусившийся фрагмент из стрима.

Также отметим, что ранее молодой тиктокер и звезда молодежи заявил, что его добавили в черный список звезд на российском телевидении.

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