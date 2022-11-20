Александр Молочников рассказал о нервном срыве Ивлеевой на съемках сериала «Монастырь»

19 ноября 2022 года состоялась премьера телесериала «Монастырь». Режиссером многосерийного фильма выступил Александр Молочников. На своей странице в социальной сети он решил обратиться к коллегам и поздравить их с выходом новой картины.

Режиссер прежде всего обратился к исполнительнице одной из главных ролей, блогеру и телеведущей Насте Ивлеевой.

Артистка примерила несвойственную ей роль драматического героя. Съемки длились два года, а команда регулярно сталкивалась с разными трудностями. Молочников рассказал о нервном срыве Насти.

За свои 40 смен, ты сорвалась всего один раз! Никто не спорил с тобой, все слушали молча твой наезд и был готовы аплодировать в самом конце, ведь все предыдущие 39 смен, ты себя вела невероятно, - обратился Александр к Анастасии.

По словам сценариста, он давно не встречал «адекватности восприятия самой себя и работоспособности».

Я давно уже не встречал такой работоспособности, адекватности восприятия самой себя. Не видел давно полного отсутствия сопротивления, постоянной работы над собой, было понимание возможности сесть в лужу. В итоге получилась очень достойная работа, - резюмировал он.