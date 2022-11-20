Андрей Разин назвал смерть Сергея Кузнецова заказным убийством

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Андрей Разин назвал смерть Сергея Кузнецова заказным убийством
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Фото из открытых источников

Продюсер Андрей Разин решил высказать свое мнение по поводу неожиданной смерти основателя популярной группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова. 

Разин считает, что у смерти композитора может быть криминальный подтекст. Его могли специально «устранить». Продюсер считает странным тот факт, что буквально за несколько дней до кончины рядом с Сергеем оказалась какая-то малоизвестная женщина, которая угостила его соком.

Впрочем, отношения между Кузнецовым и Разиным были, откровенно говоря, натянутыми. Композитор судился с продюсером за права на песни. На ноябрь был запланирован очередной суд. После смерти Юрия Шатунова именно создатель «Ласкового мая» представлял сторону ответчика.

Напомним, умер Кузнецов в Оренбурге в возрасте 58 лет 7 ноября. Причиной смерти стал сердечный приступ. Помимо «Ласкового мая»,  он является основателем таких групп как Spice Boys, «Чернила для пятого класса», «Радуга ночью» и «Стекловата».

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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