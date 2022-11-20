Блогер Лена Миро считает актрису Кристину Асмус виновной в скандале на спектакле в Москве

Ранее актриса Кристина Асмус выразила свое недовольство атмосферой, которая стояла во время спектакля «Леди Макбет» в Москве. Звездная блондинка, которяа сыграла в нем главную роль, яростно высказалась в адрес всех тех, у кого во время постановки постоянно звонили телефоны.

Но Лена Миро уверена, что в этом виновата сама актриса. Как утверждает блогер, зрителям попсроту стало скучно на этом спектакле. И это, прежде всего, говорит о провальной игре артистов.

Я тоже большой театрал! В том смысле, что я люблю театр, я хожу часто на спектакли. А вот мое личное наблюдение. Телефоны преимущественно звонят в зале тогда, когда постановка по тем или иным причинам не удалась. Вот когда на сцене есть Алиса Фрейндлих, то я ни разу я не слышала телефонных звонков», — написала Миро в своем личном микроблоге.