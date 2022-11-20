Фигуристка Евгения Медведева похвасталась платьем за 200 тысяч в свой день рождения

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Фигуристка Евгения Медведева похвасталась платьем за 200 тысяч в свой день рождения
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Фото из открытых источников

Вчера, 19 ноября, Евгения Медведева отметила свой день рождения. Фигуристке исполнилось 23 года. В честь праздника спортсменка примерила смелое платье, в котором год назад также красовалась Ксения Собчак.

Платье от бренда Khaite покорило сердце красоток всего мира. Из российских знаменитостей его выбрали две звезды. Платье демонстрирует оголенные плечи, стилизовано лифом под бюстье с вырезами, которые подчеркивают грудь и ключицы. Длинные рукава и лаконичный низ привлекают внимание модниц. Провокационный и сексуальный наряд черного цвета из вискозы обошлолся теледивам в 196 тысяч рублей.

Первой в платье появилась Ксения. Телеведущая его надела для интервью Иде Галич в минувшем году. В таком же наряде известная спортсменка встретила день рождения. 23-летняя Женя прекрасно подчеркнула стройную фигуру женственным и дерзким образом.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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