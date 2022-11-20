Филипп Киркоров выступил на юбилейном шоу Евгения Плющенко с переломом

Недавно эстрадный певец Филипп Киркоров появился перед публикой слегка прихрамывая. Было видно, что каждый шаг дается ему с трудом. Поп-король, появившись перед журналистами, отказался от интервью. Как оказалось, исполнитель хита "Цвет настроения синий" сломал большой палец на правой ноге.

Об этом проинформировала продюсер Яна Рудковская в программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ. По ее словам, у артиста открытый перелом.

"У него кровь течет, накладывают ему гипс на большой палец. А он при этом записывает видеоролик и говорит: "ребята, не поверите..." — поведала Яна Рудковская.

Несмотря на травму, Киркоров смог выступить на юбилейном вечере фигуриста Евгения Плющенко. На сцену Филипп Бедросович вышел в просторной обуви - мюлях, которые напоминают домашние тапочки. В гипсе певец проходит как минимум месяц.

Киркорова придавило стройматериалами. У знаменитости в доме ремонт, поэтому он постоянно ходит в царапинах и синяках.