Избранница сына Наташи Королевой Архипа опровергла слухи о беременности

Недавно поклонники Наташи Королевой предположили, что вскоре артистка станет бабушкой. Но все домыслы оказались слухами. Сплетни опровергла возлюбленная Архипа Глушко, сына певицы и стриптизера.

20-летний наследник Наташи и Сергея живет в съемной квартире со своей возлюбленной Мелиссой Волынкиной. Познакомились молодые люди два года назад на танцах на пилоне. Они быстро нашли общий язык. Недавно Архип съехал от родителей и теперь живет с Мелиссой, от которой без ума.

Звездный отец не относится серьезно к пассии сына. Глушко отмечает, что Волынкина —это просто увлечение Архипа. Наташа поддерживает такое решение наследника, и даже помогает ему материально. Королева оплачивает аренду квартиры за 35 тысяч рублей в месяц.

Недавно в Сети появились слухи о беременности Мелиссы. На фото со свадьбы друзей подписчики заметили округлившийся живот девушки. Но 21-летняя визажистка опровергла домыслы.

«Я выпила бокал шампанского, поэтому появился небольшой животик. Меня сфотографировали. Вот и пошли сплетни», — заявила она.







