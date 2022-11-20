Юлия Ковальчук пришла на романтическое шоу «Сердце Ивлеевой» в откровенном наряде

Накануне вышел новый выпуск романтического шоу "Сердце Ивлеевой" на канале "Пятница". В новой серии проекта исполнительница Юлия Ковальчук и блогер Роман Каграманов помогли Анастасие Ивлеевой выбирать спутника жизни.

И пока мужчины проходили очередное испытание, в котором должны были написать картину для главной героини, певица задавала им каверзные вопросы. Юля хотела вывести парней на чистую воду. Задачу мужчин осложнили откровенным нарядом Ковальчук. Прозрачный укорченный топ и короткая леопардовая юбка приглянулись молодым претендентам.

Участники заметили, что экс-участница «Блестящих» серьезно подошла к испытанию. С Дмитрием Мещеряковым у нее даже произошел небольшой конфликт. Парень решил общаться с Юлией на "ты", но артистке это не понравилось и она вежливо осадила парня.