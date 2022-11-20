Юрий Стоянов признался, что он одинаково любит Петербург и Москву

Российский и советский актер театра и кино Юрий Стоянов признался, что одинаково любит Петербург и Москву. По его словам, в обоих городах он чувствует себя как дома.

Дело в том, что Народный артист прожил не менее 30 лет в Северной столице, а с Москвой связаны студенческие годы и последние годы жизни. Здесь Стоянов снимается в кино, здесь выступает в театре. Однако в Питере очень часто бывает по работе.

«Я объясню. Я свой среди чужих, чужой среди своих. В Москве не разрешаю хаять Питер, а в Питере меня раздражает снисходительное отношение к Москве. Я ненавижу ни то, ни другое», — признался 65-летний актер.

Юрий Николаевич пояснил, что самое тяжелое в жизни случилось в Петербурге, все самое счастливое — также. В Москве же он прекрасно сейчас существует. По словам артиста, он не мыслит своей жизни без этих городов. Если надолго задерживается в Москве, то сильно тоскует по Северной столице, и наоборот.

Еще звезде нравится питерское лето. Он с удовольствием вспоминает, как проводит его на даче, которая в 30 километрах от города.