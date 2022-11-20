Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Интернет

В Интернете появились кадры из телесериала "Монастырь", на которых актрису и телеведущую Настю Ивлееву можно увидеть с голой грудью. Звезда снялась в достаточно откровенной сцене без участия дублерши.

Настя в сериале Александра Молочникова играет привыкшую жить за чужой счет тусовщицу Марию. Девушка, по сценарию, скрывается в монастыре от тюрьмы после плохо закончившейся вечеринки в одном из дубайских ночных клубов. Туда она заявилась с супругой миллиардера.

В результате у главной героини фильма заблокировали все счета. Более того, ее стали преследовать очень опасные люди. Чтобы хоть как-то обезопасить себя, девушка, вернувшись в Россию, решила уйти в монастырь. Там она попыталась соблазнить батюшку, который хранит обет безбрачия 15 лет.

Не могу сказать, что Настя легко на это согласилась. К счастью, откровенные сцены поставили через месяц после начала съемок. К этому времени у нас уже возникло доверие друг к другу. Я показал сцену из кинофильма "Нормальные люди", мы проговорили с ней все. И случилось чудо", - рассказал режиссер "Монастыря" Молочников.



