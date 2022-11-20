Катя Гордон выписалась из роддома вместе с новорожденным сыном

Популярный блогер и юрист Катя Гордон несколько дней назад стала в третий раз мамой. Она родила сына. Мальчику дали имя Теодор, и он появился на свет в престижном медицинском центре.

Через несколько дней счастливая звезда сообщила, что она уже выписалась из роддома вместе с новорожденным ребенком. Звездный адвокат даже опубликовала несколько снимков из палаты. Гордон рассказала, что их с малышом сопровождал бизнесмен Виктор Хархалис. С отцом ребенка она состоит в отношениях относительно недавно. Официально они зарегистрирвали отношения в январе этого года.

Сейчас многодетная мама и младенец чувствуют себя хорошо. Они восстанавливаются после прошедших родов. Екатерина призналась подписчикам, что она рада наконец-то оказаться дома, где у нее будет возможность отоспаться. Хотя, с другой стороны, в роддоме было очень комфортно и уютно. У Гордон осталось позитивное впечатление - она как будто на курорт съездила.

Кстати, в декрете засиживаться деловая женщина долго не планирует. Уже на следующей неделе она вернется к своим трудовым обязанностям.