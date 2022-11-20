Концертная отрасль Петербурга начала подавать хоть первые признаки жизни

Проблемы в концертной отрасли Петербурга начались еще с приходом коронавируса. Тогда из–за пандемии и карантина она была полностью остановлена. Но нынешний год принес очередные испытания.

По данным сервиса Ticketscloud, на следующий день после 24 февраля 2022 года отклонение от нормы переносов мероприятий составило порядка 436%. Так, за первую неделю после начала СВО Ticketscloud получил на 122% больше возвратов, чем бывает. На вторую неделю доля возвратов увеличилась до 129%.

Похожая ситуация была после объявления частичной мобилизации в РФ. Люди вернули на 123% больше билетов. С 19 по 25 сентября, к примеру, организаторы мероприятий отменили и перенесли 100 концертов, вечеринок и фестивалей. Ситуация осложнилась тем, что много артистов покинули Россию.

Но постепенно, несмотря на трудные времена, люди начинают посещать шоу, концерты, театры, и концертная отрасль начинает подавать признаки жизни. Как говорит Евгений Финкельштейн, президент Корпорации PMI, на смену отсутствующим певцам пришли новые артисты. Полные залы тоже стали собирать исполнители, которые ранее даже не могли претендовать на толпы поклонников.