Музыкальный критик Евгений Бабичев предложил пересмотреть формат «Голубых огоньков»

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Музыкальный критик Евгений Бабичев предложил пересмотреть формат «Голубых огоньков»
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Фото из открытых источников

В праздники все люди, собираясь за новогодним столом, включают на ТВ «Голубые огоньки» фоном, чтобы эти эфиры скрашивали их совместное времяпрепровождение. Но музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что формат новогодних представлений нужно изменить.

Эксперт подчеркивает, что последние пять лет возникает такое ощущение, что мы «куда-то не туда идем». По мнению критика, во время съемок новогодних концертов чаще применяют одни и те же форматы и режиссерские ходы. Нет яркости, за которую российские граждане полюбили «огоньки» еще в конце 1990-х годов и начале 2000-х годов, говорит он.

Бабычев отметил, что зрительская аудитория сейчас становится моложе, поэтому старшему поколению «Голубые огоньки» не так интересны. Музыкальный критик подчеркивает, что концепции и форматы новогодней «сетки» нужно срочно пересматривать.

 Помню свои юношеские эмоции после анонсов, которые появлялись за две недели до новогодней ночи. С интересом ждал шоу, словно чуда. Тогда зрителям предлагались недешевые и интересные продюсерские проекты, но в последнее время это не то.


 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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