«Не сделаешь этого — жди лиха». Какая русская традиция была незаслуженно забыта

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«Не сделаешь этого — жди лиха». Какая русская традиция была незаслуженно забыта
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Фото из открытых источников

В воскресенье вечером православные начинают отмечать память архангела Михаила. Праздник приходится на 21 ноября. Второе название праздника — Михайлов день. В нем переплелись народные традиции и церковные традиции. Приводим некоторые из них.

С языческих времен на праздник сохранилась традиция "задабривать Дворового". В мифологии он считался младшим братом Домового. Утром хозяйка выносила к дверям хлева и гумна большую чашу с пивным суслом, ставила ее у порога и говорила: "Суседушка Дворовой, не ходи со двора, не губи скотину, не кажи лукавому пути и дороги!"

На всякий случай некоторые дамы проводили во дворе дегтярную полосу. Делалось это для того, чтобы дух не покинул обиталище. Люди верили, что если Дворового не ублажить до этого дня, он непременно уйдет, а в доме придет лихо.

Также чтобы оградить дом от бед, прибегали к другому обряду. Его называли "курьи именины". Совершали обряд на гумне либо в овине, чтобы нечисть не могла проникнуть в жилище. Старший в доме выбирал самого старого и худого петуха, отрубал ему голову заржавелым топором и затем бросал в сторону. Дети, подкидывая голову, говорили: "чур тебе, лихой, по гумнам не ходи, в огороде не сиди, ко двору даже не подходи".

Девушки, мечтавшие о свадьбе, шли на службу и покупали в храме две свечи. Зажигали дома и три раза произносили такие слова: "Архангел Михаил, пошли жениха достойного, доброго и благопристойного". Затем свечи тушили, скручивали их вместе и клали себе под подушку. Считалось, что в эту ночь сон станет вещим и явит  девушке суженого.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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