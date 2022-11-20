Николай Басков был вынужден раскрыть реальную причину своей госпитализации в больницу

Известный российский артист Николай Басков на днях был госпитализирован в одну из больниц. Певец должен был участвовать в телевизионном шоу "Ты не поверишь!", но из-за возникших проблем со здоровьем так и не смог попасть на съемки.

В передаче озвучили возможную причину нездоровья исполнителя. Как стало известно, варикозное расширение вен, которое Басков называл болезнью большого артиста, добралось и до "золотого голоса" страны.

"В этот раз дошло дело до госпитализации. Басков сообщил, что у него сильно заболела нога. Неужели у Народного артиста появилось варикозное расширение вен?", — звучит анонс в ходе эфира.

Но, несмотря на это, Николай не планирует покидать любимую сцену. Артист, которому исполнилось всего 46 лет, пройдет курс лечения и восстановления, чтобы с новыми силами радовать своих поклонников песнями и красочными выступлениями.