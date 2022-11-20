Певец Родион Газманов признался, что был сильно влюблен полтора года назад

Певец Родион Газманов признался в одном интервью, что он был сильно влюблен полтора года назад. Пока что артист не готов к отношениям.

«Был серьезно влюблен, наверное, где-то полтора года назад. Сейчас держу чувства при себе, потому что... В общем, у меня такой период, не хочу привязываться к человеку», — признался исполнитель.

41-летний Родин добавил, что пока ему очень комфортно находится в статусе холостяка. Газманов-младший планирует создать семью и стать отцом, однако не будет торопиться с выбором спутницы.

По словам певца, ему не хочется влюбиться в девушку из шоу-бизнеса, так как они будут крайне редко встречаться из-за работы и гастролей. Также артист не желает привлекать к себе и своей избраннице лишнее внимание журналистов.

К слову, о личной жизни сын народного артиста РФ говорит редко. Периодически исполнителю приписывают отношения с разными публичными девушками. Так, в свое время ходили слухи о его романе с Ольгой Бузовой и Елизаветой Арзамасовой.