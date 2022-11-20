Певица Ольга Бузова и Азамат Мусагалиев представили новую совместную песню «Релокация»

Ольга Бузова спела новую песню про релокацию. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале "ОВР Шоу". Композицию артистка записала совместно с комиком Азаматом Мусагалиевым.

В треке рассказывается о девушке, которую бросил парень и уехал из России. Авторы песни намекают на то, что причиной отъезда возлюбенного стала мобилизация, объявленная в стране.

"Ты был очень смелый, ловкий, умелый, как тигр и пантера в джунглях зовут. В сложной ситуации ты выбрал релокацию, вот зачем ты бегал по утрам. Ты стал жертвой информации, под давлением санкций. Сбежал туда, где есть Макдак, Икеа, Пэй пал", — поется в песне.

В тексте Азамат оправдывается перед Бузовой за то, что он поехал в "Рязань через Тбилиси".

Зрители очень тепло встретили этот трек. Фанаты отметили, что Ольга очень удачно вписалась в эту композицию, а Мусагалиев был, как всегда, на высоте.





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