Суд выселил семью певицы Анжелики Агурбаш из квартиры в Москве из-за долгов бывшего мужа

Семью российской и белорусской певицы Анжелики Агурбаш выселили из ее квартиры в Москве (район Крылатское). Суд принял данное решение из-за многочисленных долгов бывшего супруга артистки Николая.

Экс-муж исполнительницы с 1991 года владел агропромышленным комплексом «Мортадель». Бизнесмен задолжал 500 млн рублей компании «Агроком Холдинг», принадлежащей владельцу ФК ПАОК Ивану Саввиди из Греции. Два года назад Агурбаш себя решил объявить банкротом.

Для того, чтобы расплатиться с долгами, бывшему возлюбленному 52-летней исполнительницы пришлось даже продавать свое имущество. Но в конторе Саввиди потребовали забрать у Николая жилье на Крылатских холмах, а также выселить оттуда всех.

Между прочим, московскую квартиру певице пришлось вернуть мужу после их развода, но наследники артистки были там прописаны. Теперь оттуда пришлось съехать детям Анжелики.

Также ранее сообщалось о том, что российский банк отсудил у Анжелики Агурбаш 700 тысяч руб. Эстрадная звезда не платила проценты по кредиту.