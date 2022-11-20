В годовщину смерти актера Валерия Гаркалина его могила была заснята на видеокамеру

Ровно год назад ушел из жизни легендарный российский актер Валерий Гаркалин. Он покоится на Миусском кладбище. В Сети появились эксклюзивные фото с места захоронения звезды.

Могила Валерия Борисовича выглядит весьма скромно. Там нет никаких роскошных, крестов, скульптур, шатров, каменных ваз. Нет пока что оградки. Само захоронение размещено на повороте внутренней дороги к кладбищу. Могилу Гаркалина залили бетоном. Ранее в голове захоронения был деревянный крест и табличка. Теперь крест лежит на бетоне.

Покрывает гробницу слой снега, поэтому видна лишь вершина креста и часть таблички. Дата смерти при этом покрыта льдом. Не исключено, что снятие креста и заливка бетона сделаны для установления памятника Народному артисту.

Также на могиле Гаркалина лежат цветы. Большинство из них живые. Место упокоения актера часто посещает его семья, друзья, коллеги и близкие.