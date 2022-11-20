Влад Лисовец признался, почему он не сработался с Сергеем Зверевым

В начале карьеры Влад Лисовец работал в студии красоты Сергея Зверева. Но когда он стал узнаваемым и популярным, звездный стилист испугался конкуренции и решил его уволить.

Сегодня Влад —один из самых востребованных экспертов в области красоты и моды. Стилиста приглашают на телевидение, он принимает участие во многих проектах, российские звезды буквально выстраиваются в очередь, чтобы попасть к именитому мастеру. Но чтобы добиться успеха, Лисовцу пришлось трудится 24 часа в сутки.

Когда звезда переехал в Москву в 1994 году из Баку, сперва он работал обычным парикмахером, снимал маленькую комнату в коммуналке. Судьбоносным для него стало знакомство с Сергеем Зверевым. Тот сам подошел к талантливому парню на улице и пригласил на стрижку в качестве модели. В итоге, Влад устроился к стилисту в салон.

Лисовец признался, что конкуренция между ними действительно существовала, но знаменитости к нему приходили сами. Никого и никто специально не зазывал, поскольку слухи о парикмахере расползлись очень быстро в звездной тусовке.