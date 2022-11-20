Внучка Софии Ротару отказалась возвращаться на Украину: из США в Европу

Внучка Софии Ротару названная в честь легендарной певицы, продолжает проживать в США. Планы у 21-летней Софии Евдокименко грандиозные. После отпуска в Америке Соня планирует вернуться назад в Европу. На Украину наследница артистки в ближайшее время не вернется. В звездном семействе решили, что пока в Киеве неспокойно, девушке лучше находиться за границей.

Кстати, многие из поклонников были уверены, что после отпуска в Штатах Соня приедет в Украину. Но внучка Ротару дала четко понять, что у нее совершенно другие планы. Когда подписчик девушки поинтересовался, когда планирует вернутся в Европу, она отвела: «скоро». Украины в маршруте молодой звезды нет.

Между прочим, недавно Соня оказалась в центре очередного скандала. Во время общения в соцсетях внучка Софии Михайловной неожиданно решила перейти на русский язык. За это она подверглась критике. Евдокименко даже грозит штраф при возвращении на Украину. Поэтому теперь она более аккуратна, а во время общения применяет только английский язык.