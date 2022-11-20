Захар Прилепин: «Спецоперация показала, что Данила Козловский не является образцом мужчины»

Захар Прилепин раскритиковал звезд, которые не поддержали действия властей в Украине. По словам писателя, СВО показала, что Данила Козловский не является образцом мужчины.

47-летний общественный деятель поделился своим видением касательно современных изменений в современном обществе. По словам публициста, нынешняя политическая обстановка позволила открыть глаза на многое и кардинально изменить приоритеты.

«Если бы не эти катастрофические события, в России думали бы, что образец мужчины — это, например, Данила Козловский, а не ребята ЧВК «Вагнер», — заявил Прилепин.

Отметил он других отечественных беглецов.

«Макаревич был бы отцом русского рока, люди думали бы, что современные поэты — Моргенштерн* (признан иноагентом в РФ) и Ая Астахова. Даня Милохин дальше бы рекламировал крупный банк, а лицо Дудя* (признан иноагентом в РФ), стало бы символом успеха и знаний, высилось над всеми нами в Шереметьево».

Писатель обратил внимание на позицию некоторых коллег, от которых не ждал мужества и поддержки. В частности он имел ввиду актрису Полину Агурееву.