36-летняя телеведущая Елена Николаева опубликовала обнажённое фото в кровати с годовалым сыном

На днях российская телеведущая и журналистка Елена Николаева в своих соцсетях разместила новый обнажённый снимок. На пикантном фото она изображена с годовалым ребенком.

В кадре экс-ведущая передачи «Утро России» немного прикрыла одеялом голое тело и при этом держала в руках маленького сына.

Такое доброе утро, - подписала она фотографию.

Такой смелый снимок удивил поклонников звезды. Многие поддержали теледиву за смелость и оценили красоту. Но некоторые раскритиковали Елену за раскрепощенное фото топлес со своим младенцем.

Отметим, что впервые телеведущая стала мамой 21 декабря 2021 года. Николаева родила сына от бывшего супруга балерины Анастасии Волочковой, бизнесмена Игоря Вдовина. Ребенка назвали Александром.