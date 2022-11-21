Сергей Лазарев взял неделю отпуска и отобрал у своих детей гаджеты

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Сергей Лазарев взял неделю отпуска и отобрал у своих детей гаджеты
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Фото из открытых источников

Сергей Лазарев воспитывает двоих детей, рожденных от суррогатной матери. Малышами занимается сам певец и его мама. Артист считает, что не стоит слишком баловать наследников. С ними, безусловно, надо находить компромиссы, но строгость не помешает. Музыкант признался, что нежничает с дочкой Анной и сыном никитой, однако если они капризничают, то тут-же становится строгим папой. 

По словам 39-летнего исполнителя, детей нужно стараться растить без гаджетов. Если они хотят поиграть, всегда просят у папы разрешения. Телефон либо планшет, по мнению Сергея, дети должны воспринимать как поощрение. 

Сегодня Лазарев и вовсе показал, как он лишил детей современных гаджетов и дал печатные детские кроссворды.

"Какое недовольное лицо!" – сказал певец, указав на дочурку Анну, которая не одобрила такое решение папы. 

Тем не менее, наследники не стали капризничать, а неохотно занялись разгадыванием ребусов.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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