В ЕС обсуждается миграционная политика

Европейская комиссия разработала меры по контролю за миграционными процессами в средиземноморском регионе. Авторы проекта подчеркивают, что за последнее время поток мигрантов в государства европейского союза через Средиземное море заметно усилился, при этом многие случаи пересечения границ характеризуются как незаконные. Поэтому политические власти ЕС решили принять меры для контроля за ситуацией.

"Последние события в Центральном Средиземноморье подтверждают, что складывающаяся ситуация больше недопустима. Это маршрут, на котором регистрируется все большее число прибывающих в ЕС мигрантов, но это также наиболее опасный для их жизней маршрут. В этом году данным маршрутом отправились в Европу около 90 тыс. человек. Это увеличение более чем на 50% по сравнению с 2021 годом", – сказала член европейской комиссии Йохансон.

Цель разработанных мер заключается в сокращении миграционного потока в ЕС через Средиземное море. Среди них – тесное сотрудничество всех государств региона между собой, много внимания уделяется укреплению контроля политическими властями Египта, Туниса, Ливии за мигрантами.